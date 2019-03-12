У центрі Києва водій на швидкості протаранив два авто

Водій Toyota відволікся на навігатор і на швидкості протаранив автомобіль Daewoo Lanos

У Шевченківському районі Києва неуважний водій розбив два авто, що стояли на світлофорі.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як розповів водій Toyota, він відволікся на навігатор, і на швидкості протаранив в задню частину автомобіль Daewoo Lanos, що зупинився на сигнал світлофору, що забороняє рух.

Від удару Lanos відкинуло в Peugeot, який стояв попереду.

Лікарі «швидкої«, які прибули на місце пригоди, оглянули всіх учасників аварії, проте всі від госпіталізації вони відмовились.

Нагадаємо, у Рівному в неділю, 10 березня, на вулиці Млинівська зіткнулися автомобілі BMW і ВАЗ. У результаті аварії одна жінка загинула, а одного з водіїв госпіталізували.

Також в неділю центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли.