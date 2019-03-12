  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Києва водій на швидкості протаранив два авто

    • Розсилка
    У центрі Києва водій на швидкості протаранив два авто

    Водій Toyota відволікся на навігатор і на швидкості протаранив автомобіль Daewoo Lanos

    У Шевченківському районі Києва неуважний водій розбив два авто, що стояли на світлофорі.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Як розповів водій Toyota, він відволікся на навігатор, і на швидкості протаранив в задню частину автомобіль Daewoo Lanos, що зупинився на сигнал світлофору, що забороняє рух.

    Від удару Lanos відкинуло в Peugeot, який стояв попереду.

    Лікарі «швидкої«, які прибули на місце пригоди, оглянули всіх учасників аварії, проте всі від госпіталізації вони відмовились.

    Нагадаємо, у Рівному в неділю, 10 березня, на вулиці Млинівська зіткнулися автомобілі BMW і ВАЗ. У результаті аварії одна жінка загинула, а одного з водіїв госпіталізували.

    Також в неділю центрі столиці іноземці на Opel розбили три машини і втекли.

    машини водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ