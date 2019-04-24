  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Минулої доби у Києві горіло 1,8 га трав’яного настилу

    • Розсилка
    Минулої доби у Києві горіло 1,8 га трав’яного настилу

    Рятувальники 3 рази виїжджали на гасіння трав’яного настилу

    Протягом останньої доби, 23 квітня, столичні рятувальники здійснили 3 виїзди на ліквідацію загоряння трав'яного настилу та сміття на відкритих територіях. Загальна площа пожеж склала понад 1,8 га. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Рятувальники розповіли про наймасштабніший випадок пожежі в екосистемах за минулу добу

    Так, 23 квітня о 15:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Милославській, 32/51, що в Деснянському районі столиці. До місця події прибули рятувальники 43-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на відкритій території горів трав’яний настил на площі 1500 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 17:52 бійці ліквідували займання.

    З початку року підрозділами Головного управління ДСНС України у Києві було здійснено 307 виїздів на гасіння трав’яного настилу та сміття на площі більше ніж 117 тис. кв. м.

    Рятувальна служба звертається до киян та гостей міста з проханням бути обачними та небайдужими до навколишнього середовища.

    Як повідомлялося, 23 квітня у місті Бровари сталося загоряння вантажного автомобіля. 

    Читайте також
    пожежа екологія Київ ДСНС сміття рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ