Під Києвом горіла вантажівка (фото)
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Під час гасіння пожежі залучались 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки
Фото: ДСНС
У Броварах палала вантажівка Volvo Fl-130
У вівторок, 23 квітня, вранці у місті Бровари сталося загоряння вантажного автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 05:47.
До місця виклику було направлено черговий караул 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
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По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить вантажівка марки Volvo Fl-130.
Пожежу було локалізовано о 06:04 та повністю ліквідовано о 06:19.
Під час гасіння пожежі залучались 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.