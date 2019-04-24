Під Києвом горіла вантажівка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час гасіння пожежі залучались 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Фото: ДСНС

У Броварах палала вантажівка Volvo Fl-130

У вівторок, 23 квітня, вранці у місті Бровари сталося загоряння вантажного автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 05:47.

До місця виклику було направлено черговий караул 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить вантажівка марки Volvo Fl-130.

Пожежу було локалізовано о 06:04 та повністю ліквідовано о 06:19.

Під час гасіння пожежі залучались 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.