  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом горіла вантажівка (фото)

    • Розсилка
    <span lang="UK">Під час гасіння пожежі залучались 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки</span> - Під Києвом горіла вантажівка (фото)
    Під час гасіння пожежі залучались 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки
    Фото: ДСНС

    У Броварах палала вантажівка Volvo Fl-130

    У вівторок, 23 квітня, вранці у місті Бровари сталося загоряння вантажного автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 05:47.

    До місця виклику було направлено черговий караул 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Читайте також

    По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить вантажівка марки Volvo Fl-130.

    Пожежу було локалізовано о 06:04 та повністю ліквідовано о 06:19.

    Під час гасіння пожежі залучались 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Під Києвом горіла вантажівка (фото)
    Під Києвом горіла вантажівка (фото)
    Під Києвом горіла вантажівка (фото)

    Причина пожежі встановлюється.

    Читайте також
    пожежа ДСНС вантажівки Київщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ