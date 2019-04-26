Мінування вокзалів, аеропорту і адмінбудівель у Києві виявилося неправдивим



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Під час перевірки було евакуйовано понад дві тисячі осіб

Столичні правоохоронці перевірили усі об’єкти, щодо яких сьогодні вранці надійшла інформація про мінування.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, жодних вибухових речовин не виявлено.

У ході перевірки проводилася евакуація громадян:

Центральний автовокзал – 250 осіб,

Дарницький та Центральний залізничні вокзали – 700 та 1200 осіб відповідно.

Правоохоронці встановлюють особу, яка здійснила неправдиве повідомлення. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 квітня, вранці в Києві знову надійшли повідомлення про мінування різних установ і об'єктів столиці.

Невідомі повідомили про замінування наступних об'єктів: