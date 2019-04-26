У Києві «замінували» Раду, Кабмін, аеропорт і чотири вокзали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повідомлення про мінування надійшло до поліції близько 9-ї ранку

У п'ятницю, 26 квітня, вранці в Києві знову надійшли повідомлення про мінування різних установ і об'єктів столиці. На місце направлені екстрені служби міста для перевірки будівель

До переліку адрес потрапила Верховна Рада і Кабінет міністрів України.

Виклик на лінію 102 надійшов близько 9:10. Про це повідомляє Інформатор.

Невідомі повідомили про замінування наступних об'єктів:

Верховна Рада України;

Кабінет міністрів України;

Аеропорт «Київ»;

Автовокзал центральний;

Центральний залізничний вокзал;

Південний залізничний вокзал;

Дарницький залізничний вокзал.

Зараз правоохоронці перевіряють приміщення на наявність небезпечних предметів. З будівель евакуюють людей.

Нагадаємо, 25 квітня близько 11-ї години до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту «Київ». В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

У вівторок, 23 квітня, надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту «Київ». Правоохоронці провели евакуацію осіб та ретельну перевірку будівлі і прилеглої до неї території. Жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено. Під час огляду поліцейські евакуювали близько 800 осіб.