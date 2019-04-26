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    Новини

    У Києві «замінували» Раду, Кабмін, аеропорт і чотири вокзали

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    У Києві «замінували» Раду, Кабмін, аеропорт і чотири вокзали

    Повідомлення про мінування надійшло до поліції близько 9-ї ранку

    У п'ятницю, 26 квітня, вранці в Києві знову надійшли повідомлення про мінування різних установ і об'єктів столиці. На місце направлені екстрені служби міста для перевірки будівель

    До переліку адрес потрапила Верховна Рада і Кабінет міністрів України.

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    Виклик на лінію 102 надійшов близько 9:10. Про це повідомляє Інформатор.

    Невідомі повідомили про замінування наступних об'єктів:

    • Верховна Рада України;
    • Кабінет міністрів України;
    • Аеропорт «Київ»;
    • Автовокзал центральний;
    • Центральний залізничний вокзал;
    • Південний залізничний вокзал;
    • Дарницький залізничний вокзал.

    Зараз правоохоронці перевіряють приміщення на наявність небезпечних предметів. З будівель евакуюють людей. 

    Нагадаємо, 25 квітня близько 11-ї години до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту «Київ». В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено. 

    У вівторок, 23 квітня, надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту «Київ». Правоохоронці провели евакуацію осіб та ретельну перевірку будівлі і прилеглої до неї території. Жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено. Під час огляду поліцейські евакуювали близько 800 осіб.

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