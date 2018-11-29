Міст Патона повністю закриють на одну ніч



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У ніч на неділю рух мостом Патона закриють в обох напрямках

Дорожники проводять ремонтні роботи на мосту Патона

У ніч на неділю, 2 грудня, на мосту Патона у Києві буде закрито рух транспорту в обох напрямках. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

«2 грудня з 00.00 год. до 05.30 год. у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде закрито рух транспорту по мосту в обох напрямках», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

Як повідомлялося, з 28 листопада до 27 грудня 2018 року у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона частково обмежено рух транспорту з Русанівської набережної на Дніпровську набережну.