Митрополит Епіфаній роздав нужденним паски у центрі Києва (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Митрополит Епіфаній роздав потребуючим людям пасхальні гостинці Фото: Facebook Іван Сидор

Крім пасок, людям роздавали інші святкові гостинці

Напередодні Великодня Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній передав на Майдані Незалежності у Києві потребуючим людям пасхальні гостинці: паски, писанки, молочні продукти, солодощі.

Про це 27 квітня повідомив у Facebook священник ПЦУ, представник прес-служби Української православної церкви Іван Сидор.

«Сьогодні роздано близько 200 порцій», - написав він.

Священик додав, що з ініціативи Митрополита Епіфанія на Майдані третій рік поспіль чотири рази на тиждень роздають їжу нужденним.

Раніше повідомлялося, що в Єрусалимі 9 тисяч вірян знаходяться в храмі Гробу Господнього, ще кілька тисяч біля самого храму, очікуючи дива появи Благодатного вогню, яке традиційно відбувається у Велику Суботу перед Воскресінням Господнім.

У Пасхальну ніч Благодатний вогонь буде доставлений до Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.