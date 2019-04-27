  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Митрополит Епіфаній роздав нужденним паски у центрі Києва (фото)

    • Розсилка
    <p>Митрополит Епіфаній роздав потребуючим людям пасхальні гостинці</p> - Митрополит Епіфаній роздав нужденним паски у центрі Києва (фото)

    Митрополит Епіфаній роздав потребуючим людям пасхальні гостинці

    Фото: Facebook Іван Сидор

    Крім пасок, людям роздавали інші святкові гостинці

    Напередодні Великодня Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній передав на Майдані Незалежності у Києві потребуючим людям пасхальні гостинці: паски, писанки, молочні продукти, солодощі.

    Про це 27 квітня повідомив у Facebook священник ПЦУ, представник прес-служби Української православної церкви Іван Сидор.

    «Сьогодні роздано близько 200 порцій», - написав він.

    Священик додав, що з ініціативи Митрополита Епіфанія  на Майдані третій рік поспіль чотири рази на тиждень роздають їжу нужденним.

    Раніше повідомлялося, що в Єрусалимі 9 тисяч вірян знаходяться в храмі Гробу Господнього, ще кілька тисяч біля самого храму, очікуючи дива появи Благодатного вогню, яке традиційно відбувається у Велику Суботу перед Воскресінням Господнім.

    У Пасхальну ніч Благодатний вогонь буде доставлений до Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

    Читайте також
    церква Київ Українська православна церква Великдень 2019 Епіфаній
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ