Митрополит Епіфаній роздав нужденним паски у центрі Києва (фото)
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Митрополит Епіфаній роздав потребуючим людям пасхальні гостинці
Крім пасок, людям роздавали інші святкові гостинці
Напередодні Великодня Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній передав на Майдані Незалежності у Києві потребуючим людям пасхальні гостинці: паски, писанки, молочні продукти, солодощі.
Про це 27 квітня повідомив у Facebook священник ПЦУ, представник прес-служби Української православної церкви Іван Сидор.
«Сьогодні роздано близько 200 порцій», - написав він.
Священик додав, що з ініціативи Митрополита Епіфанія на Майдані третій рік поспіль чотири рази на тиждень роздають їжу нужденним.
Раніше повідомлялося, що в Єрусалимі 9 тисяч вірян знаходяться в храмі Гробу Господнього, ще кілька тисяч біля самого храму, очікуючи дива появи Благодатного вогню, яке традиційно відбувається у Велику Суботу перед Воскресінням Господнім.
У Пасхальну ніч Благодатний вогонь буде доставлений до Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.