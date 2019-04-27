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    Тисячі вірян в Єрусалимі чекають появи Благодатного вогню

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    <p>Вважається, що Благодатний вогонь є найдавнішим символом нерукотворного світла Воскресіння Христового</p> - Тисячі вірян в Єрусалимі чекають появи Благодатного вогню

    Вважається, що Благодатний вогонь є найдавнішим символом нерукотворного світла Воскресіння Христового

    У Пасхальну ніч Благодатний вогонь буде доставлений до Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря

    9 тисяч вірян знаходяться в храмі Гробу Господнього, ще кілька тисяч біля самого храму, очікуючи дива появи Благодатного вогню, яке традиційно відбувається у Велику Суботу перед Воскресінням Господнім. 

    Територію посилено охороняє місцева поліція, повідомляє ТСН.

    Сходженню Благодатного вогню зазвичай передує богослужіння в Єрусалимському храмі Гробу Господнього.

    У службі традиційно беруть участь групи від Єрусалимського патріархату Вірменської апостольської церкви, від Коптської та Сирійської церков, а також представники Єрусалимської православної церкви.

    Вважається, що Благодатний вогонь є найдавнішим символом нерукотворного світла Воскресіння Христового. Про нього говорив ще апостол Петро. Крім того, Благодатний вогонь - сакральна святиня для віруючих. Поява священного вогню напередодні Великодня вважається дивом.

    Офіційна делегація з України приїхала до Єрусалима напередодні.

    Священник ПЦУ, представник прес-служби Української православної церкви Іван Сидор повідомив у Facebook, що у Пасхальну ніч Благодатний вогонь буде доставлений до Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

    Раніше повідомлялося, що безпеку в Україні на Великдень гарантуватимуть близько 21 тисячі правоохоронців.

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