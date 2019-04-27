Тисячі вірян в Єрусалимі чекають появи Благодатного вогню



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Вважається, що Благодатний вогонь є найдавнішим символом нерукотворного світла Воскресіння Христового

У Пасхальну ніч Благодатний вогонь буде доставлений до Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря

9 тисяч вірян знаходяться в храмі Гробу Господнього, ще кілька тисяч біля самого храму, очікуючи дива появи Благодатного вогню, яке традиційно відбувається у Велику Суботу перед Воскресінням Господнім.

Територію посилено охороняє місцева поліція, повідомляє ТСН.

Сходженню Благодатного вогню зазвичай передує богослужіння в Єрусалимському храмі Гробу Господнього.

У службі традиційно беруть участь групи від Єрусалимського патріархату Вірменської апостольської церкви, від Коптської та Сирійської церков, а також представники Єрусалимської православної церкви.

Вважається, що Благодатний вогонь є найдавнішим символом нерукотворного світла Воскресіння Христового. Про нього говорив ще апостол Петро. Крім того, Благодатний вогонь - сакральна святиня для віруючих. Поява священного вогню напередодні Великодня вважається дивом.

Офіційна делегація з України приїхала до Єрусалима напередодні.

Священник ПЦУ, представник прес-служби Української православної церкви Іван Сидор повідомив у Facebook, що у Пасхальну ніч Благодатний вогонь буде доставлений до Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Раніше повідомлялося, що безпеку в Україні на Великдень гарантуватимуть близько 21 тисячі правоохоронців.