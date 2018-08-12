Мобільні оператори розповіли, чи буде у столичному метро 4G



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Мобільні оператори хочуть спуститися в метро, але строків не називають

Велика трійка мобільних операторів lifecell, Kyivstar і Vodafone Ukraine мають намір запустити 4G у столичному метро, проте про строки розгортання мереж воліють не говорити. Це стало відомо завдяки спілкування представників операторів у Facebook.

Усі троє операторів відмітилася у пості розробника програмного забезпечення Юрія Возія, який заявив про великі втрати операторів через нерозгортання мереж 4G у метро.

«За моїми підрахунками lifecell, Kyivstar і Vodafone Ukraine втрачають близько 10 мільярдів гривень на рік тільки через те, що в підземці немає 4G. Відосікі, подкастікі і ігруленькі - це все потрібно поки ти в дорозі і зазвичай майже зовсім не потрібно, коли ти вже на місці і робиш свої щоденні справи», - написав він.

Реагуючи на зауваження чоловіка, оператори заяви про плани розгортання мереж. Цікаву деталь надав представник Kyivstar. За його словами, мережу 4G у метро «буде будувати підрядник відразу для всіх операторів». Представник оператора lifecell зауважила, що компанія воліє «порадувати своїх абонентів приємною новиною якомога швидше». А Vodafone Ukraine впевнений, що 4G у столичному метро зрештою з’явиться.

Нагадаємо, 1 липня українські оператори покращили зв’язок 4G, запустивши новий діапазон.