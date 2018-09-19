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    На 11 вулицях Києва відключено водопостачання через аварії (список)

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    На 11 вулицях Києва відключено водопостачання через аварії (список)

    Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

    У середу, 19 вересня, на низці вулиць Києва сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Дорогожицька 12А, 
    • вул. Анрі Барбюса 5, 5А, 5Б, 5В, 9, 13, 13Б, 11/2; 
    • вул. Івана Федорова 1, 3, 9;
    • вул. Шовковична 44, 48; 
    • вул. Кропивницького 12, 14, 16, 18; 
    • вул. Еспланадна 8/10;
    • вул. Урлівська 11А; 
    • пр-т. Голосіївський 17А; 
    • вул. Ігоря Турчина 2А;
    • вул. Новоукраїнська 5; 
    • вул. Миколи Закревського 33.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, 18 вересня через аварії не було водопостачання на шести столичних вулицях.

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