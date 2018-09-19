На 11 вулицях Києва відключено водопостачання через аварії (список)
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Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень
У середу, 19 вересня, на низці вулиць Києва сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Дорогожицька 12А,
- вул. Анрі Барбюса 5, 5А, 5Б, 5В, 9, 13, 13Б, 11/2;
- вул. Івана Федорова 1, 3, 9;
- вул. Шовковична 44, 48;
- вул. Кропивницького 12, 14, 16, 18;
- вул. Еспланадна 8/10;
- вул. Урлівська 11А;
- пр-т. Голосіївський 17А;
- вул. Ігоря Турчина 2А;
- вул. Новоукраїнська 5;
- вул. Миколи Закревського 33.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, 18 вересня через аварії не було водопостачання на шести столичних вулицях.