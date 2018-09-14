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    На Академмістечку буде зведено надземний перехід за 40 млн грн

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    Проспект Академіка Палладіна, район Академмістечко - На Академмістечку буде зведено надземний перехід за 40 млн грн
    Проспект Академіка Палладіна, район Академмістечко

    Спроектувати та побудувати надземний перехід через проспект Палладіна хочуть у 2018-2020 роках

    Недалеко від станції метро «Академмістечко» у Києві планують звести надземний перехід через проспект академіка Палладіна. Про ці наміри йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації №1661 від 11 вересня 2018 року.

    Замовником будівництва переходу вказано комунальну корпорацію «Київавтодор». Орієнтовна вартість складатиме 40 мільйонів гривень, пишеться у пояснювальній записці до розпорядження.

    Спроектувати та побудувати надземний перехід хочуть у 2018-2020 роках. Таким чином, йдеться у пояснювальній записці, автори розпорядження хочуть «поліпшити транспортну ситуацію в місті, збільшити пропускну спроможність транспорту, позитивно вплинути на екологічний стан за рахунок ліквідації заторів».

    Проспект Палладіна є частиною Кільцевої дороги навколо Києва. В той же час, обабіч проспекту знаходяться житлові будинки та торговельні центри.

    Нагадаємо,  8 вересня розпочалися ремонтні роботи на мосту Метро через Русанівську протоку.

    Джерело: Хмарочос

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