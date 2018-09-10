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    Дощ не на заваді: на мосту Метро розпочався ремонт (фото)

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    Ремонтні роботи на мосту Метро через Русанівську протоку - Дощ не на заваді: на мосту Метро розпочався ремонт (фото)
    Фото: Київавтодор
    Ремонтні роботи на мосту Метро через Русанівську протоку

    На мосту Метро через Русанівську протоку вже проведено фрезерування старого асфальтобетонного покриття

    У суботу, 8 вересня, розпочалися ремонтні роботи на мосту Метро через Русанівську протоку. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «На вихідних, як і було заплановано, дорожники розпочали капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку», - йдеться в повідомленні.

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    Автодорівці інформують, що наразі вже проведено фрезерування старого асфальтобетонного покриття двох смуг руху в напрямку центру міста, тривають роботи з розбирання мостового полотна та конструкцій деформаційних швів.

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    Дощ не на заваді: на мосту Метро розпочався ремонт (фото)
    Дощ не на заваді: на мосту Метро розпочався ремонт (фото)
    Дощ не на заваді: на мосту Метро розпочався ремонт (фото)
    Дощ не на заваді: на мосту Метро розпочався ремонт (фото)
    Дощ не на заваді: на мосту Метро розпочався ремонт (фото)
    Дощ не на заваді: на мосту Метро розпочався ремонт (фото)
    Дощ не на заваді: на мосту Метро розпочався ремонт (фото)
    Фото: Київавтодор

    Раніше повідомлялося, що у вересні поточного року буде розпочато капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.

    В рамках капітального ремонту буде проведено ремонт та підсилення прогонових будов мосту, відремонтовані опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.

    Нагадаємо, співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Метро Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

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