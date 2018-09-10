Дощ не на заваді: на мосту Метро розпочався ремонт (фото)



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Фото: Київавтодор Ремонтні роботи на мосту Метро через Русанівську протоку

На мосту Метро через Русанівську протоку вже проведено фрезерування старого асфальтобетонного покриття

У суботу, 8 вересня, розпочалися ремонтні роботи на мосту Метро через Русанівську протоку. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«На вихідних, як і було заплановано, дорожники розпочали капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку», - йдеться в повідомленні.

Автодорівці інформують, що наразі вже проведено фрезерування старого асфальтобетонного покриття двох смуг руху в напрямку центру міста, тривають роботи з розбирання мостового полотна та конструкцій деформаційних швів.

Раніше повідомлялося, що у вересні поточного року буде розпочато капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.

В рамках капітального ремонту буде проведено ремонт та підсилення прогонових будов мосту, відремонтовані опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.

Нагадаємо, співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Метро Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.