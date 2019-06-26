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    На АЗС на Київщині дотла згорів автомобіль (фото)

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    Машину згоріла вщент - На АЗС на Київщині дотла згорів автомобіль (фото)
    Машину згоріла вщент

    За попердніми даними, у машині спалахнула каністра з бензином

    На заправці на виїзді з міста Фастів загорівся автомобіль.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, за попередніми даними, спалахнула пластикова каністра у багажнику автомобіля.

    Машину встигли відігнати подалі від заправки, де вона повністю згоріла.

    За твердженням очевидців, це сталось тому, що бензин заправляли у пластикову тару, яка вибухнула через взаємодію легких парів бензину з накопиченою там статичною електрикою. Зі слів автолюбителів, згідно з правилами техніки безпеки заправляти бензин у звичайні пластикові каністри заборонено.

    Для виготовлення баків використовується спеціальний антистатичний пластик, в той час як звичайний може накопичувати статичну електрику, що несе загрозу вибуху каністри.

    Нагадаємо, на початку червня у селі Кожанка Фастівського району Київщини у салоні автомобіля, де знаходились батько-водій та його 3-річний син, вибухнув газовий балон. Дитину було доправлено до реанімаційного відділення лікарні, де медики діагностували 40% опіків тіла. Водій отримав опіки рук.

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