На АЗС на Київщині дотла згорів автомобіль (фото)



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Машину згоріла вщент

За попердніми даними, у машині спалахнула каністра з бензином

На заправці на виїзді з міста Фастів загорівся автомобіль.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, за попередніми даними, спалахнула пластикова каністра у багажнику автомобіля.

Машину встигли відігнати подалі від заправки, де вона повністю згоріла.

За твердженням очевидців, це сталось тому, що бензин заправляли у пластикову тару, яка вибухнула через взаємодію легких парів бензину з накопиченою там статичною електрикою. Зі слів автолюбителів, згідно з правилами техніки безпеки заправляти бензин у звичайні пластикові каністри заборонено.

Для виготовлення баків використовується спеціальний антистатичний пластик, в той час як звичайний може накопичувати статичну електрику, що несе загрозу вибуху каністри.

Нагадаємо, на початку червня у селі Кожанка Фастівського району Київщини у салоні автомобіля, де знаходились батько-водій та його 3-річний син, вибухнув газовий балон. Дитину було доправлено до реанімаційного відділення лікарні, де медики діагностували 40% опіків тіла. Водій отримав опіки рук.