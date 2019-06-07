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    На Київщині в автомобілі стався вибух: постраждала трирічна дитина (фото)

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    На Київщині в автомобілі стався вибух: постраждала трирічна дитина (фото)

    У салоні авто вибухнув газовий балон

    У селі Кожанка Фастівського району Київщини у салоні автомобіля, де знаходились батько-водій та його 3-річний син, вибухнув газовий балон. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Встановлено, що газовий балон ємкістю 30 літрів чоловік привіз за місцем проживання у власному автомобілі для побутових потреб. Коли припаркував авто, стався вибух.

    Дитину доправлено до реанімаційного відділення лікарні, де медики діагностували 40% опіків тіла. Водій отримав опіки рук.

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    На місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативна група Фастівського відділу поліції, працівники ювенальної превенції.

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    На Київщині в автомобілі стався вибух: постраждала трирічна дитина (фото)
    На Київщині в автомобілі стався вибух: постраждала трирічна дитина (фото)

    Наразі встановлюються всі обставини та причини трагедії, опитуються свідки.

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