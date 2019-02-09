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    На Будинку профспілок у Києві знову встановили вивіску фастфуду

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    Ввечері&nbsp;вивіску вже загорнули у чорний целофан - На Будинку профспілок у Києві знову встановили вивіску фастфуду
    Ввечері вивіску вже загорнули у чорний целофан
    Фото: Олег Слабоспицький, Facebook

    Цього разу вивіску закладу KFC встановили на будівлі з боку вулиці Михайлівської

    На фасаді Будинку профспілок, який розташовується на Майдані Незалежності в Києві, у п’ятницю встановили нову вивіску закладу швидкого харчування KFC.

    Фото із встановлення вивіски опублікували користувачі у соцмережах. Монтувати її почали близько 16 години.

    Зазначають, що цього разу вивіску закладу встановили на будівлі з боку вулиці Михайлівської. 

    Як видно з фото, яке опублікував координатор Громадського сектору Євромайдану Олег Слабоспицький, станом на 16:40 вивіска була вже встановлена, а підйомного крана та працівників на місці не було.

    Станом на 19:04 вивіску загорнули у чорний целофан, зазначив Олег Слабоспицький й опублікував відповідне фото.

    «Але питання наявності KFC у профспілках це не знімає. Таке враження, що перевіряють чи відреагують люди чи ні», - додав він.

    На прохання видання «Громадське» прокоментувати ситуацію речник Київської міської держадміністрації Вадим Носач зазначив, що КМДА не має жодного стосунку до Будинку профспілок. Він перебуває у власності Федерації профспілок.

    Нагадаємо, 21 листопада 2018 року у Києві на Майдані Незалежності сталися сутички кількох десятків активістів, які протестували проти відкриття кафе швидкого харчування KFC в Будинку профспілок. 

    Під час сутичок поліцією було затримано кількох активістів. Незабаром поліції відпустила їх.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав великою помилкою відкриття кафе в Будинку профспілок.

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