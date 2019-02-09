На Будинку профспілок у Києві знову встановили вивіску фастфуду



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Ввечері вивіску вже загорнули у чорний целофан Фото: Олег Слабоспицький, Facebook

Цього разу вивіску закладу KFC встановили на будівлі з боку вулиці Михайлівської

На фасаді Будинку профспілок, який розташовується на Майдані Незалежності в Києві, у п’ятницю встановили нову вивіску закладу швидкого харчування KFC.

Фото із встановлення вивіски опублікували користувачі у соцмережах. Монтувати її почали близько 16 години.

Зазначають, що цього разу вивіску закладу встановили на будівлі з боку вулиці Михайлівської.

Як видно з фото, яке опублікував координатор Громадського сектору Євромайдану Олег Слабоспицький, станом на 16:40 вивіска була вже встановлена, а підйомного крана та працівників на місці не було.

Станом на 19:04 вивіску загорнули у чорний целофан, зазначив Олег Слабоспицький й опублікував відповідне фото.

«Але питання наявності KFC у профспілках це не знімає. Таке враження, що перевіряють чи відреагують люди чи ні», - додав він.

На прохання видання «Громадське» прокоментувати ситуацію речник Київської міської держадміністрації Вадим Носач зазначив, що КМДА не має жодного стосунку до Будинку профспілок. Він перебуває у власності Федерації профспілок.

Нагадаємо, 21 листопада 2018 року у Києві на Майдані Незалежності сталися сутички кількох десятків активістів, які протестували проти відкриття кафе швидкого харчування KFC в Будинку профспілок.

Під час сутичок поліцією було затримано кількох активістів. Незабаром поліції відпустила їх.

Мер Києва Віталій Кличко назвав великою помилкою відкриття кафе в Будинку профспілок.