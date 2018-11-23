Кличко назвав великою помилкою відкриття кафе в Будинку профспілок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Будинку профспілок на Майдані Незалежності відкрили заклад швидкого харчування KFC

Мер Києва підтримує активістів, які вийшли з протестом проти відкриття закладу швидкого харчування у Будинку профспілок

Мер Києва Віталій Кличко вважає великою помилкою відкриття закладу швидкого харчування KFC у Будинку профспілок. Про це він заявив в ефірі радіо «НВ».

«Однозначно, це неправильне рішення. Коли ми не маємо музею Революції гідності, коли ще рани дуже свіжі, відкривати ресторан у місці, де відбувались такі події, де люди віддали життя, щоб ми жили у європейській країні – це неправильне рішення. І я розумію емоції людей, які вийшли з протестом проти відкриття подібного закладу. Я був на Майдані, був у цій будівлі і вважаю, що відкриття там ресторану – велика помилка», – підкреслив Кличко.

Будинок профспілок не належить до комунальної власності столиці, а є власністю Федерації профспілок України.

Нагадаємо, 21 листопада у Києві на Майдані Незалежності сталися сутички кількох десятків активістів, які протестували проти відкриття кафе швидкого харчування KFC в Будинку профспілок. Під час сутичок поліцією було затримано кількох активістів. Незабаром поліції відпустила їх.