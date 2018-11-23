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    Кличко назвав великою помилкою відкриття кафе в Будинку профспілок

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    У Будинку профспілок на Майдані Незалежності відкрили заклад швидкого харчування KFC - Кличко назвав великою помилкою відкриття кафе в Будинку профспілок
    У Будинку профспілок на Майдані Незалежності відкрили заклад швидкого харчування KFC

    Мер Києва підтримує активістів, які вийшли з протестом проти відкриття закладу швидкого харчування у Будинку профспілок

    Мер Києва Віталій Кличко вважає великою помилкою відкриття закладу швидкого харчування KFC у Будинку профспілок. Про це він заявив в ефірі радіо «НВ».

    «Однозначно, це неправильне рішення. Коли ми не маємо музею Революції гідності, коли ще рани дуже свіжі, відкривати ресторан у місці, де відбувались такі події, де люди віддали життя, щоб ми жили у європейській країні – це неправильне рішення. І я розумію емоції людей, які вийшли з протестом проти відкриття подібного закладу. Я був на Майдані, був у цій будівлі і вважаю, що відкриття там ресторану – велика помилка», – підкреслив Кличко.

    Будинок профспілок не належить до комунальної власності столиці, а є власністю Федерації профспілок України.

    Нагадаємо, 21 листопада у Києві на Майдані Незалежності сталися сутички кількох десятків активістів, які протестували проти відкриття кафе швидкого харчування KFC в Будинку профспілок. Під час сутичок поліцією було затримано кількох активістів. Незабаром поліції відпустила їх.

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