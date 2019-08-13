На частині вулиці в центрі Києва повністю обмежать рух
На вулиці Гончара тривають ремонтні роботи
На частині вул. Олеся Гончара у центрі Києва фінальний етап ремонтних робіт – влаштування верхнього шару асфальту. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».
«Нове покриття стелитимемо на ділянці між вул. Богдана Хмельницького та пров. Чеховським. Роботи виконуватимемо вночі, аби не ускладнювати трафік», - йдеться в повідомленні.
Рух будуть обмежувати у 2 етапи:
- На частині між вул. Богдана Хмельницького і пров. Чеховським з 21:00 13 серпня до 6:00 14 серпня.
- На частині між пл. Перемоги і вул. Богдана Хмельницького з 21:00 13 серпня до 00:30 14 серпня.
На час ремонту рух буде перекрито.
Нагадаємо, на Парковому пішохідному мосту на Труханів острів комунальна корпорація «Київавтодор» виконуватиме протиаварійні роботи (зміцнюватиме конструкцію плитами).
Ремонт виконуватиметься уночі. Дорожники зазначили, що об'єм робіт - великий, тож роботи триватимуть кілька ночей.