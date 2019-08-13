На частині вулиці в центрі Києва повністю обмежать рух



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На вулиці Гончара тривають ремонтні роботи

На частині вул. Олеся Гончара у центрі Києва фінальний етап ремонтних робіт – влаштування верхнього шару асфальту. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

«Нове покриття стелитимемо на ділянці між вул. Богдана Хмельницького та пров. Чеховським. Роботи виконуватимемо вночі, аби не ускладнювати трафік», - йдеться в повідомленні.

Рух будуть обмежувати у 2 етапи:

На частині між вул. Богдана Хмельницького і пров. Чеховським з 21:00 13 серпня до 6:00 14 серпня. На частині між пл. Перемоги і вул. Богдана Хмельницького з 21:00 13 серпня до 00:30 14 серпня.

На час ремонту рух буде перекрито.

Нагадаємо, на Парковому пішохідному мосту на Труханів острів комунальна корпорація «Київавтодор» виконуватиме протиаварійні роботи (зміцнюватиме конструкцію плитами).

Ремонт виконуватиметься уночі. Дорожники зазначили, що об'єм робіт - великий, тож роботи триватимуть кілька ночей.