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    Пішохідний міст у Києві, де стався обвал, закривається на ремонт

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    <span>2 серпня на Пішохідному мосту на Труханів острів &nbsp;на опорі №3 впали залізобетонні конструкції</span> - Пішохідний міст у Києві, де стався обвал, закривається на ремонт
    2 серпня на Пішохідному мосту на Труханів острів  на опорі №3 впали залізобетонні конструкції

    «Київавтодор» три ночі виконуватиме протиаварійні роботи на мосту на Труханів острів

    На Парковому пішохідному мосту на Труханів острів комунальна корпорація «Київавтодор» виконуватиме протиаварійні роботи (зміцнюватиме конструкцію плитами). Про це повідомила пресслужба корпорації.

    Ремонт виконуватиметься уночі. Дорожники зазначили, що об'єм робіт - великий, тож роботи триватимуть кілька ночей (проти вівторка, середи і четверга):

    • з 23:00 12 серпня до 10:00 13 серпня; 
    • з 23:00 13 серпня до 10:00 14 серпня; 
    • з 23:00 14 серпня до 10:00 15 серпня.

    В цей час буде частково обмежено прохід пішоходів і проїзд велосипедистів.

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    Нагадаємо, у п'ятницю, 2 серпня, обвалилася частина Пішохідного моста, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Бетонні блоки впали в воду і на насип. На місце прибули рятувальники і слідчо-оперативна група. Постраждалих немає.

    На місці працювали рятувальники і поліція, які оглянули місце обвалу. Міст залишається відкритим для людей.

    У корпорації «Київавтодор» повідомили, що на мосту проводять додаткові обстеження.

    За результатами огляду виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3 (прогін 2-3, не судноплавний).

    Мер Києва Віталій Кличко запевнив жителів столиці, що пішохідний міст на Труханів острів – безпечний для пішоходів. 

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