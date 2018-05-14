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    На чотирьох вулицях Києва відключать водопостачання (адреси)

    • Сьогодні, 17:03
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    «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи

    «Київводоканал» повідомив про планові відключення водопостачання у столиці.

    «Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - йдеться в повідомленні.

    У зв'язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • 15 травня з 11.00 до 24.00 – вул. Парково-Сирецька, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5-А, 5-Б; вул. О. Теліги, 5-А; вул. Дорогожицька, 17;
    • 17 травня з 09.00 до 19.00 – вул. В. Васильківська, 129/21.

    Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Як повідомлялося, 11 травня у Києві сталося 23 пошкодження мереж холодного постачання, у зв'язку з чим водопостачання не було на дев'яти вулицях.

    Київ Київводоканал водопостачання
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