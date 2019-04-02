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    На чотирьох вулицях у Києві зникла вода через аварії (адреси)

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    На чотирьох вулицях у Києві зникла вода через аварії (адреси)

    Київводоканал працює над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 2 квітня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Дмитрівська, 2;
    • вул. Олеся Гончара, 75, 77, 79, 82, 84, 86-А, 86-Б, 88-А, 88-Б, 90/92, 96;
    • вул. Машинобудівна, 25;
    • вул. Дністровська, 19.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Дивіться графік відключень.

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