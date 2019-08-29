Сьогодні не буде води у будинках на чотирьох вулицях Києва (адреси)
На мережі проводяться планові ремонтні роботи
Сьогодні, 29 серпня, у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
з 10.00 до 24.00
- пров. Коломийський, 5А, 5/2, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13/23, 15/43;
- вул. Сєченова, 4, 8, 10, 12, 14;
- вул. Ломоносова, 27, 29.
з 10.30 до 19.30
- вул. Ю. Іллєнка, 46, 48, 48А, 52А.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.
Раніше стало відомо, де цього тижня в Києві відбудуться планові відключення води.