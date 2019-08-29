Сьогодні не буде води у будинках на чотирьох вулицях Києва (адреси)



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На мережі проводяться планові ремонтні роботи

Сьогодні, 29 серпня, у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

з 10.00 до 24.00

пров. Коломийський, 5А, 5/2, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13/23, 15/43;

вул. Сєченова, 4, 8, 10, 12, 14;

вул. Ломоносова, 27, 29.

з 10.30 до 19.30

вул. Ю. Іллєнка, 46, 48, 48А, 52А.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Раніше стало відомо, де цього тижня в Києві відбудуться планові відключення води.