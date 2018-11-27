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    Новини

    На десяти вулицях Києва немає води через аварії (адреси)

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    Частина киян на добу залишилася без води - На десяти вулицях Києва немає води через аварії (адреси)
    Частина киян на добу залишилася без води

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 27 листопада, у Києві сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Юрія Іллєнка, 85, 87; 
    • пров. Новопечерський, 3; 
    • бул. Дружби Народів, 14, 14А; 
    • вул. Лісна, 39; 
    • пр-т. Юрія Гагаріна, 3;
    • вул. Парково-Сирецька, 8; 
    • вул. Озерна, 6, 8; 
    • пров. Балтійський;
    • вул. Шолом-Алейхема, 15Б; 
    • пр-т. Повітрофлотський, 58.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, сьогодні через планові ремонтні роботи «Київводоканалу» відключено водопостачання будинків на трьох вулицях.

    Київ Київводоканал аварія кияни водопостачання
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