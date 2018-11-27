На десяти вулицях Києва немає води через аварії (адреси)
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Частина киян на добу залишилася без води
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 27 листопада, у Києві сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Юрія Іллєнка, 85, 87;
- пров. Новопечерський, 3;
- бул. Дружби Народів, 14, 14А;
- вул. Лісна, 39;
- пр-т. Юрія Гагаріна, 3;
- вул. Парково-Сирецька, 8;
- вул. Озерна, 6, 8;
- пров. Балтійський;
- вул. Шолом-Алейхема, 15Б;
- пр-т. Повітрофлотський, 58.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, сьогодні через планові ремонтні роботи «Київводоканалу» відключено водопостачання будинків на трьох вулицях.