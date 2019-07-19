На добу без води залишилися будинки на трьох вулицях Києва (адреси)
На мережі водопостачання проводяться планові ремонтні роботи
Сьогодні, 19 липня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі водопостачання у столиці.
Як повідомляє пресслужба компанії, ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.
У зв`язку з цим з 8:00 19 липня до 6:00 20 липня буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- вул. Генерала Наумова, 3, 13, 15, 17, 34-60;
- вул. Бахмацька, 1 – 11;
- вул. Коростенська,1-14;
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, сьогодні частина Києва на добу залишилася без води у зв’язку з тимчасовою зупинкою роботи підвищувальної насосної станції за адресою: вул. Академіка Каблукова, 9.