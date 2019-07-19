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    На добу без води залишилися будинки на трьох вулицях Києва (адреси)

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    На добу без води залишилися будинки на трьох вулицях Києва (адреси)

    На мережі водопостачання проводяться планові ремонтні роботи

    Сьогодні, 19 липня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі водопостачання у столиці.

    Як повідомляє пресслужба компанії, ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв`язку з цим з 8:00 19 липня до 6:00 20 липня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Генерала Наумова, 3, 13, 15, 17, 34-60;
    • вул. Бахмацька, 1 – 11;
    • вул. Коростенська,1-14;

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, сьогодні частина Києва на добу залишилася без води у зв’язку з тимчасовою зупинкою роботи підвищувальної насосної станції за адресою: вул. Академіка Каблукова, 9.

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