На форумі в Києві виступить сестра Марка Цукерберга



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Ренді Цукерберг буде хедлайнером V міжнародного форуму Kyiv Smart City Forum 2020

Усі охочі матимуть унікальну можливість послухати Ренді Цукерберг в режимі реального часу 8 жовтня 2020 року під час Kyiv Smart City Forum 2020

Американська підприємиця, інвесторка, засновниця та генеральна директорка Zuckerberg Media Ренді Цукерберг буде хедлайнером V міжнародного форуму Kyiv Smart City Forum 2020. Захід відбудеться 8 жовтня в онлайн-форматі.

Ренді Цукерберг сестра засновника Facebook. Перш ніж заснувати власну компанію, вона створила Facebook Live - інструмент для прямих ефірів у Facebook, який використовують понад мільярд людей у всьому світі. За цей проект вона була номінована на премію «Еммі» в номінації «висвітлення новин в режимі реального часу». Вона написала чотири книги, дві з яких стали бестселерами, а за однією з них, DOT, зняли телесеріал. Zuckerberg Media під її керівництвом співпрацює з такими компаніями-гігантами як The Clinton Global Initiative, Cirque du Soleil, Conde Nast, The United Nations, Bravo та ін.

Зараз Ренді активно допомагає підприємцям-початківцям, які пропонують геніальні бізнес-ідеї. Її головна місія сьогодні – підтримка бізнесменів з різних країн та залучення інвестицій новими методами.

Всесвітньовідомий спікер з технологій та підприємництва, вона допомагає іншим зрозуміти нові тенденції в технологіях і розповідає, як примусити їх працювати на вас та ваш бізнес.

Українські підприємці, стартапери та всі охочі матимуть унікальну можливість послухати Ренді Цукерберг в режимі реального часу 8 жовтня 2020 року під час Kyiv Smart City Forum 2020 на інноваційній онлайн-платформі для дискусій про майбутнє розумних міст.

Форум, який є однією з головних подій Східної Європи, присвячених популяризації smart city – технологій, збирає тисячі найкращих українських та міжнародних експертів з інновацій, урбаністів, представників влади та антикризових менеджерів.

Вперше в Україні такий масштабний форум проходитиме на інтерактивній онлайн-платформі, яка міститиме в собі потік виступів від провідних українських та міжнародних спікерів, віртуальну виставкову зону з найкращими технологічними рішеннями, живе спілкування зі smart-спільнотою, інтерактивні заходи та нетворкінг з ТОП міжнародними компаніями.

Спікери з України, Нідерландів, США, Іспанії, Німеччини та Сінгапуру розкажуть про трансформації, що відбуваються по всьому світу, представлять унікальний контент, різні точки зору та досвід професіоналів в удосконаленні всіх аспектів smart-життя.

«Главком» - інформаційний партнер форуму.

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