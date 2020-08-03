Кличко показав свій «центр управління» Києвом (фото, відео)



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Мер Києва Віталій Кличко продемонстрував роботу інтерактивної системи Фото: пресслужба мера Києва

Мер Києва контролює процеси в місті, не виходячи з кабінету

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео про те, як «розумні» технології допомагають в управлінні столицею.

«Система smart city, яку Київ запровадив кілька років тому, зробила муніципальне управління більш ефективним та прозорим, а мешканцям міста надала багато зручних сервісів. Я переконаний, Київ повинен бути технологічним, сучасним і комфортним містом. І ми все для цього робимо», - зазначив Кличко у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, мер продемонстрував роботу інтерактивної системи, за допомогою якої може контролювати процеси, що відбуваються в місті, не виходячи з робочого кабінету.

«Центр управління польотом – можна так назвати. Контроль різних сфер міста: транспорт, власність, бюджет, камери спостереження, медичні заклади. Все це можна побачити на екрані в режимі реального часу. Наприклад, надходження і витрати з бюджету. Або - як відбувається електронний запис до лікарів. Ми також бачимо моніторинг звернень по лінії «1551», - розповів мер Києва. - З цього кабінету, з офісу, я можу проконтролювати чимало процесів, що відбуваються в місті».

За його словами, кожна одиниця комунального громадського транспорту та спецтехніки обладнана GPS-трекерами. І можна онлайн відслідковувати, де на даний момент ця техніка знаходиться і яке завдання виконує.

Також до системи під’єднані всі майже 10 тисяч камер відеоспостереження, встановлені в рамках проекту «Безпечна столиця». З їх допомогою, підкреслив Кличко, вдалося розкрити чимало злочинів у місті.