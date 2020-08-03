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    Кличко показав свій «центр управління» Києвом (фото, відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко продемонстрував роботу інтерактивної системи - Кличко показав свій «центр управління» Києвом (фото, відео)
    Мер Києва Віталій Кличко продемонстрував роботу інтерактивної системи
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер Києва контролює процеси в місті, не виходячи з кабінету

    Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео про те, як «розумні» технології допомагають в управлінні столицею.

    «Система smart city, яку Київ запровадив кілька років тому, зробила муніципальне управління більш ефективним та прозорим, а мешканцям міста надала багато зручних сервісів. Я переконаний, Київ повинен бути технологічним, сучасним і комфортним містом. І ми все для цього робимо», - зазначив Кличко у дописі на своїй сторінці у Facebook.

    Зокрема, мер продемонстрував роботу інтерактивної системи, за допомогою якої може контролювати процеси, що відбуваються в місті, не виходячи з робочого кабінету. 

    «Центр управління польотом – можна так назвати. Контроль різних сфер міста: транспорт, власність, бюджет, камери спостереження, медичні заклади. Все це можна побачити на екрані в режимі реального часу. Наприклад, надходження і витрати з бюджету. Або - як відбувається електронний запис до лікарів. Ми також бачимо моніторинг звернень по лінії «1551», - розповів мер Києва. - З цього кабінету, з офісу, я можу проконтролювати чимало процесів, що відбуваються в місті».

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    Кличко показав свій «центр управління» Києвом (фото, відео)
    Кличко показав свій «центр управління» Києвом (фото, відео)
    Кличко показав свій «центр управління» Києвом (фото, відео)
    Кличко показав свій «центр управління» Києвом (фото, відео)
    Кличко показав свій «центр управління» Києвом (фото, відео)
    Кличко показав свій «центр управління» Києвом (фото, відео)
    Кличко показав свій «центр управління» Києвом (фото, відео)

    За його словами, кожна одиниця комунального громадського транспорту та спецтехніки обладнана GPS-трекерами. І можна онлайн відслідковувати, де на даний момент ця техніка знаходиться і яке завдання виконує.  

    Також до системи під’єднані всі майже 10 тисяч камер відеоспостереження, встановлені в рамках проекту «Безпечна столиця». З їх допомогою, підкреслив Кличко, вдалося розкрити чимало злочинів у місті.

    Віталій Кличко Київ мер технології столиця Kyiv Smart City
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