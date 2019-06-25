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    На Хрещатику сталася масова бійка, після якої молодики напали на патрульних (фото, відео)

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    Поліція затримала п'ятьох учасників бійки - На Хрещатику сталася масова бійка, після якої молодики напали на патрульних (фото, відео)
    Поліція затримала п'ятьох учасників бійки
    Фото: Інформатор

    Між двома компаніями молодих людей зав'язався конфлікт, який переріс у бійку

    У вівторок, 25 червня, в Києві біля станції метро «Хрещатик» сталася масова бійка за участю 15 осіб. Коли приїхали патрульні і залагодили конфлікт, то одна з компаній пішла, а друга була затримана через свою поведінку.

    Все сталося близько 5:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, між двома компаніями молодих людей зав'язався конфлікт, який переріс у бійку, в якій брало участь близько 15 осіб. До входу станції метро почали прибувати екіпажі поліції, яким вдалося залагодити конфлікт. Одна з компаній пішла, а друга всіляко провокувала поліцейських.

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    На Хрещатику сталася масова бійка, після якої молодики напали на патрульних (фото, відео)
    На Хрещатику сталася масова бійка, після якої молодики напали на патрульних (фото, відео)
    На Хрещатику сталася масова бійка, після якої молодики напали на патрульних (фото, відео)
    На Хрещатику сталася масова бійка, після якої молодики напали на патрульних (фото, відео)
    На Хрещатику сталася масова бійка, після якої молодики напали на патрульних (фото, відео)
    На Хрещатику сталася масова бійка, після якої молодики напали на патрульних (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Також молоді люди перебували в стані алкогольного сп'яніння і поводилися некоректно. Один із хлопців почав кричати на всю вулицю. Йому зробила зауваження патрульна, а хлопець штовхнув дівчину і почалася бійка. У зв'язку з цим п'ять чоловік були затримані і доставлені у відділення поліції.

    Деталі інциденту з'ясовуються.

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