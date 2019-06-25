На Хрещатику сталася масова бійка, після якої молодики напали на патрульних (фото, відео)



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Поліція затримала п'ятьох учасників бійки Фото: Інформатор

Між двома компаніями молодих людей зав'язався конфлікт, який переріс у бійку

У вівторок, 25 червня, в Києві біля станції метро «Хрещатик» сталася масова бійка за участю 15 осіб. Коли приїхали патрульні і залагодили конфлікт, то одна з компаній пішла, а друга була затримана через свою поведінку.

Все сталося близько 5:20. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, між двома компаніями молодих людей зав'язався конфлікт, який переріс у бійку, в якій брало участь близько 15 осіб. До входу станції метро почали прибувати екіпажі поліції, яким вдалося залагодити конфлікт. Одна з компаній пішла, а друга всіляко провокувала поліцейських.

Також молоді люди перебували в стані алкогольного сп'яніння і поводилися некоректно. Один із хлопців почав кричати на всю вулицю. Йому зробила зауваження патрульна, а хлопець штовхнув дівчину і почалася бійка. У зв'язку з цим п'ять чоловік були затримані і доставлені у відділення поліції.

Деталі інциденту з'ясовуються.