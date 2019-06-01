У столичній підземці сталася кривава бійка (відео)



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Бійка у вагоні метро Фото: скріншот відео

Двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння спровокували бійку у вагоні метро

У п’ятницю, 31 травня, ввечері на Святошинсько-Броварській лінії столичного метро сталася жорстока бійка. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Бійка сталася у вагоні потягу при під'їзді до станції метро «Лівобережна».

«За інформацією очевидців, двоє п'яних провокували хлопця, кричали матом, хлопець не витримав і почалася бійка», - йдеться в повідомленні.

В результаті всі були у крові. Учасників бійки ледве розтягли.

Як повідомлялося, 28 травня на Майдані Незалежності в Києві сталася бійка з різаниною. В ході конфлікту постраждав 18-річний хлопець.