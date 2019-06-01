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    У столичній підземці сталася кривава бійка (відео)

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    Бійка у вагоні метро - У столичній підземці сталася кривава бійка (відео)
    Бійка у вагоні метро
    Фото: скріншот відео

    Двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння спровокували бійку у вагоні метро

    У п’ятницю, 31 травня, ввечері на Святошинсько-Броварській лінії столичного метро сталася жорстока бійка. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Бійка сталася у вагоні потягу при під'їзді до станції метро «Лівобережна».

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    «За інформацією очевидців, двоє п'яних провокували хлопця, кричали матом, хлопець не витримав і почалася бійка», - йдеться в повідомленні.

    В результаті всі були у крові. Учасників бійки ледве розтягли.

    Як повідомлялося, 28 травня на Майдані Незалежності в Києві сталася бійка з різаниною. В ході конфлікту постраждав 18-річний хлопець. 

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