Гриценко заявив про жорстоке побиття поліцейськими свого соратника



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Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко Фото: Главком

За словами Гриценка, його вінницький соратник зараз перебуває у реанімації без ознак свідомості

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького.

Про це він написав у четвер на своїй сторінці в Facebook.

«Олександр Комарніцький, наш партієць з Вінниці, спокійна врівноважена людина. Яку місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці. Кулаками і ногами по голові. Численні переломи черепа, перебуває у реанімації без ознак свідомості», - стверджує Гриценко.

За його словами, чоловіка побили за те, що поліцейські «хотіли прямо з вулиці залучити його понятим нібито у якійсь справі про вилучення у когось зброї, а Олександр відмовився, бо не мав до того жодного стосунку і поспішав додому за годину до півночі».

Гриценко додав, що, за твердженням поліцейських, Комарніцький їм погрожував і хотів побити. Однак він в це не вірить, бо знає соратника як спокійну відповідальну людину.

Він додав, що Державне бюро розслідувань порушило справу проти поліцейських.

Натомість поліція Вінницької області 12 червня повідомила, що за фактом травмування чоловіка під час конфлікту з поліцейським проводиться службове розслідування.

«11 червня близько 23 години під час документування вчинення правопорушення, а саме факту незаконного зберігання гранати РГД-5 жителем м. Вінниці, оперуповноважений сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції звернувся до перехожого з проханням бути присутнім в якості понятого. У відповідь чоловік відреагував агресивно та спровокував конфлікт, в ході якого він отримав тілесні ушкодження», - стверджують у поліції.

За її версією, поліцейський надав потерпілому невідкладну медичну допомогу та викликав швидку для подальшої його госпіталізації.

«Наразі за цим фактом проводиться службове розслідування. Працівник сектору кримінальної поліції та керівник Київського відділення поліції відсторонені від виконання службових обов’язків на період проведення розслідування. Інформація про подію направлена до Державного бюро розслідувань», - додали в поліції.

До слова, 10 червня у Києві відбувся з’їзд партії «Громадянська позиція», після якого були спочатку оприлюднено список першої п’ятірки кандидатів у депутати, згодом була названа перша десятка партійного списку. Зараз вже опубліковано імена 168 кандидатів, а також тих, хто йтиме на вибори по мажоритарних округах.