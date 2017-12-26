На Хрещатику в столиці пограбували магазин, винесли 40 шуб

Злочинцям вдалося втекти з місця події

У Києві на вул. Хрещатик невідомі пограбували магазин верхнього одягу, сховавшись з місця події з 40 шубами. Про це повідомляє «Інформатор». Відзначається, що пограбування сталося близько 7 годин ранку. Невідомі розбили скляні двері ломом в магазині, до приїзду співробітників поліції охорони встигнувши винести з приміщення 40 шуб



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Злочинцям вдалося втекти з місця події

У Києві на вул. Хрещатик невідомі пограбували магазин верхнього одягу, сховавшись з місця події з 40 шубами. Про це повідомляє «Інформатор».

Відзначається, що пограбування сталося близько 7 годин ранку. Невідомі розбили скляні двері ломом в магазині, до приїзду співробітників поліції охорони встигнувши винести з приміщення 40 шуб вартістю до 60 тис. грн за кожну.

При огляді місця події з'ясувалося, що зловмисники не чіпали інші хутряні вироби і готівку, що була у касі. Злочинцям вдалося втекти з місця події.