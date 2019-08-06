На Хрещатику відбудеться великий шкільний ярмарок



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Під час ярмарку можна буде придбати необхідне шкільне приладдя

Шкільний ярмарок триватиме у центрі Києва два дні

17 та 18 серпня із 09:00 до 20:00 на Хрещатику триватиме тематичний загальноміський шкільний ярмарок із продажу товарів шкільного асортименту. Ініціатором проведення ярмарку виступив КП «Міський магазин». Підписано відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації.

Під час ярмарку до нового навчального року можна буде придбати необхідне шкільне приладдя, одяг, взуття та інші товари шкільного асортименту за зниженими роздрібними цінами від безпосередніх товаровиробників.

Окрім того, під час загальноміського шкільного ярмарку 17 серпня із 13:00 до 15:00 Департамент культури КМДА спільно з Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень організують виступи дитячих колективів народної творчості.

Місце проведення ярмарку: непарний бік нижнього тротуару вулиці Хрещатик від будинку № 13/2 до будинку № 23-А (у межах вулиць Архітектора Городецького та Богдана Хмельницького) у Печерському районі.

Також на базі сезонних продовольчих та непродовольчих ярмарків буде забезпечено продаж шкільних товарів з 1 серпня до 10 вересня.