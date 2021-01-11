На Київ суне похолодання: названо дати піку морозів
У столиці вдарять морози
У вівторок, 12 січня, у Києві очікуються невеликі морози без суттєвих опадів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, завтра «максимум - окремі польоти сніжинок для підтримки січневого іміджу атмосфери». «Вночі у столиці -3 градуси, вдень -1 градус», - каже Діденко.
Надалі у Києві почне холоднішати, пік морозів припаде на 14-18 січня, прогнозує синоптик.
Прогностична діаграма для Києва
Як повідомлялося, погода в Україні до кінця тижня різко зміниться. Синоптики прогнозують сніг та похолодання до -14 градусів.