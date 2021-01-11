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    На Київ суне похолодання: названо дати піку морозів

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    У Києві очікуються морози та сніг - На Київ суне похолодання: названо дати піку морозів
    У Києві очікуються морози та сніг
    Фото з відкритих джерел

    У столиці вдарять морози

    У вівторок, 12 січня, у Києві очікуються невеликі морози без суттєвих опадів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    За її словами, завтра «максимум - окремі польоти сніжинок для підтримки січневого іміджу атмосфери». «Вночі у столиці -3 градуси, вдень -1 градус», - каже Діденко.

    Надалі у Києві почне холоднішати, пік морозів припаде на 14-18 січня, прогнозує синоптик.

    Прогностична діаграма для Києва

    Прогноз погоди в Києві до кінця 25 січня
    Прогноз погоди в Києві до кінця 25 січня

    Як повідомлялося, погода в Україні до кінця тижня різко зміниться. Синоптики прогнозують сніг та похолодання до -14 градусів.

    Теги: прогноз погоди Київ повітря Наталка Діденко
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