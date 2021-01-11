В Україну йде різке похолодання: до кінця тижня вдарить мороз до -14

У середу 13 січня погода різко погіршиться

Погода в Україні до кінця тижня різко зміниться. Синоптики прогнозують сніг та похолодання.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

У вівторок, 12 січня, синоптики прогнозують сніг у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Хмельницькій областях. На заході температура повітря вдень складе +3-1, а вночі -2-7. У трьох південних областях буде сніг з дощем. Температура повітря вдень складе від 0 до +2, а вночі -1-3.

У центральних та східних областях вдень буде 0-2, а вночі -3-7. У Києві очікується мінлива хмарність, вдень буде -1+1, а вночі -4-6.

У середу, 13 січня, погода різко погіршиться. В Україну йдуть сильні снігопади, які будуть у всіх областях. Температура повітря вдень на заході коливатиметься від 0 до -4, а вночі від -3 до -7.

На півночі та в центрі вдень буде -2-5, а вночі -3-7. У південних областях прогнозують зливу та невеликий сніг. Там температура повітря вдень складе -1+2, а вночі -1-3. У Києві буде снігопад і мороз до -4.

У четвер, 14 січня, в Україні будуть сильні морози. У північних областях температура повітря вдень складе -10-14, так само й вночі. На заході країни -5-9 передають на день, а вночі похолодає до -10. У цих частинах країни буде йти ще й сніг.

У східних та південних областях передають хмарність. Вдень буде -1-7, а вночі -1-9. У Києві прогнозують снігопад, похолодає до -11.

У п'ятницю, 15 січня, в Україні будуть снігопади та сильні морози. У західних областях вдень температура повітря складе -2-12, а вночі до -14. На півночі та в центрі країни вдень буде -9-12, а вночі -11-14. У південних та східних областях вдень -3-7, а вночі -6-9.

У Києві у цей день прогнозують снігопад. Температура повітря складе -9-11, а вночі від -12 до -14.