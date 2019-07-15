На Київщині безхатченки влаштували різанину: є жертва



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Конфлікт зі смертельними наслідками стався на платформі залізничної станції «Фастів» Фото: Нацполіція

55-річний чоловік завдав удар своєму опоненту ножем в живіт

У Фастові Київської області між двома безхатьками стався конфлікт із різаниною, внаслідок чого один з них загинув.

Інцидент стався вчора ввечері в неділю, 14 липня, на платформі залізничної станції «Фастів». Між двома особами без постійного місця проживання стався конфлікт, що переріс у бійку, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

55-річний чоловік завдав удар своєму опоненту ножем в живіт. Внаслідок цього потерпілий, чоловік віком близько 28 років, загинув на місці події.

Слідчі Фастівського відділку поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нападника затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 3 липня в «Арена Сіті» чоловіки кавказької зовнішності влаштували різанину через неоплачений рахунок. В результаті конфлікту постраждав охоронець кафе Linas.