На Київщині горіла дерев’яна будівля ресторанного комплексу
- Сьогодні, 06:53
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Скріншот з відео
Вогонь ледь не перекинувся на інші будівлі ресторанного комплексу
На Обухівській трасі у Київській області загорілася господарська будівля одного з елітних ресторанних комплексів.
Як повідомляє «Тсн», споруда була дерев'яною, тому дуже швидко розгорілася, а вогонь ледь не перекинувся на інші будівлі.
«Рятувальники швидко примчали на виклик та загасили пожежу – ні відвідувачі, ні персонал, ані сам ресторан не зазнали пошкоджень», - йдеться у сюжеті.
Причини займання встановлять слідчі, за попередньою версією рятувальників це могло бути замикання або необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, минулого тижня у Рівненській області в результаті пожежі загинули двоє малолітніх дітей.