  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Київщині горіла дерев’яна будівля ресторанного комплексу

    Вогонь ледь не перекинувся на інші будівлі ресторанного комплексу
    На Обухівській трасі у Київській області загорілася господарська будівля одного з елітних ресторанних комплексів. Як повідомляє «Тсн», споруда була дерев'яною, тому дуже швидко розгорілася, а вогонь ледь не перекинувся на інші будівлі. «Рятувальники швидко примчали на виклик та загасили пожежу – ні відвідувачі, ні
    • Сьогодні, 06:53
    • Розсилка
    Скріншот з відео
    Скріншот з відео

    Вогонь ледь не перекинувся на інші будівлі ресторанного комплексу

    На Обухівській трасі у Київській області загорілася господарська будівля одного з елітних ресторанних комплексів.

    Як повідомляє «Тсн», споруда була дерев'яною, тому дуже швидко розгорілася, а вогонь ледь не перекинувся на інші будівлі.

    «Рятувальники швидко примчали на виклик та загасили пожежу – ні відвідувачі, ні персонал, ані сам ресторан не зазнали пошкоджень», - йдеться у сюжеті.

    Причини займання встановлять слідчі, за попередньою версією рятувальників це могло бути замикання або необережне поводження з вогнем.

    Нагадаємо, минулого тижня у Рівненській області в результаті пожежі загинули двоє малолітніх дітей.

    Читайте також
    пожежа Київщина ресторан рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ