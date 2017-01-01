На Київщині горіла дерев’яна будівля ресторанного комплексу

Вогонь ледь не перекинувся на інші будівлі ресторанного комплексу

На Обухівській трасі у Київській області загорілася господарська будівля одного з елітних ресторанних комплексів. Як повідомляє «Тсн», споруда була дерев'яною, тому дуже швидко розгорілася, а вогонь ледь не перекинувся на інші будівлі. «Рятувальники швидко примчали на виклик та загасили пожежу – ні відвідувачі, ні



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Скріншот з відео

Вогонь ледь не перекинувся на інші будівлі ресторанного комплексу

На Обухівській трасі у Київській області загорілася господарська будівля одного з елітних ресторанних комплексів.

Як повідомляє «Тсн», споруда була дерев'яною, тому дуже швидко розгорілася, а вогонь ледь не перекинувся на інші будівлі.

«Рятувальники швидко примчали на виклик та загасили пожежу – ні відвідувачі, ні персонал, ані сам ресторан не зазнали пошкоджень», - йдеться у сюжеті.

Причини займання встановлять слідчі, за попередньою версією рятувальників це могло бути замикання або необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, минулого тижня у Рівненській області в результаті пожежі загинули двоє малолітніх дітей.