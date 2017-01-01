На Рівненщині у пожежі загинули двоє малолітніх дітей

До гасіння було залучено дві одиниці техніки та 8 чоловік особового складу

У Рівненській області у результаті пожежі загинули двоє малолітніх дітей. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, пожежа сталася у ніч на 26 листопада. У житловому будинку в селищі міського типу Рокитне Рокитнівського району загорівся приватний житловий будинок. На місце пожежі було направлено два чергових



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Ілюстративне фото

До гасіння було залучено дві одиниці техніки та 8 чоловік особового складу

У Рівненській області у результаті пожежі загинули двоє малолітніх дітей. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, пожежа сталася у ніч на 26 листопада. У житловому будинку в селищі міського типу Рокитне Рокитнівського району загорівся приватний житловий будинок.

На місце пожежі було направлено два чергових відділення вогнеборців 10-ї державної пожежно-рятувальної частини смт. Рокитне. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох дітей (братів) 2012 та 2013 років народження.

Пожежу було локалізовано о 02:10 та ліквідовано о 03:02. До гасіння було залучено дві одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.