На Київщині готують ще шість лікарень для хворих на Covid-19

В області створюється резерв на 345 інфекційних ліжок

У Київській області перепрофілюють шість лікарень, щоб надавати медичну допомогу хворим на коронавірус. Завдяки цьому в регіоні створять резерв на 345 інфекційних ліжок. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Не всі жителі Київщини переносять хворобу в легкій формі. Є ті, кому потрібне стаціонарне лікування і щоразу їх стає все більше. Щоб розширити можливості, будемо залучати до лікування хворих нові медзаклади», - сказав він.

Наразі готуються до перепрофілізації такі заклади охорони здоров’я:

Васильківська центральна райлікарня (70 ліжок);

Сквирська райлікарня (100 ліжок);

Ірпінська центральна міська лікарня (40 ліжок);

Київська обласна клінічна лікарня (15 ліжок);

Київська обласна лікарня (100 ліжок);

Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання (20 ліжок).

Володін уточнив, що в області також визначили додатковий перелік потенційних лікарень для лікування пацієнтів із Covid-19. Поки що їх розглядають у перспективі й готуватимуть до перепрофілізації, якщо кількість пацієнтів буде продовжувати зростати. Відтак йдеться про 13 медзакладів. Вони зможуть забезпечити лікування ще 1,5 тис. пацієнтів.

Як повідомлялося, наразі в Київській області в госпітальних базах лікується 1175 людей. Інфекційні ліжка в медзакладах завантажені на 60%