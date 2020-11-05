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    На Київщині готують ще шість лікарень для хворих на Covid-19

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    Медзаклади перепрофілюють для лікування хворих на коронавірус - На Київщині готують ще шість лікарень для хворих на Covid-19
    Медзаклади перепрофілюють для лікування хворих на коронавірус
    Фото: УНІАН

    В області створюється резерв на 345 інфекційних ліжок

    У Київській області перепрофілюють шість лікарень, щоб надавати медичну допомогу хворим на коронавірус. Завдяки цьому в регіоні створять резерв на 345 інфекційних ліжок. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

    «Не всі жителі Київщини переносять хворобу в легкій формі. Є ті, кому потрібне стаціонарне лікування і щоразу їх стає все більше. Щоб розширити можливості, будемо залучати до лікування хворих нові медзаклади», - сказав він.

    Наразі готуються до перепрофілізації такі заклади охорони здоров’я:

    • Васильківська центральна райлікарня (70 ліжок);
    • Сквирська райлікарня (100 ліжок);
    • Ірпінська центральна міська лікарня (40 ліжок);
    • Київська обласна клінічна лікарня (15 ліжок);
    • Київська обласна лікарня (100 ліжок);
    • Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання (20 ліжок).

    Володін уточнив, що в області також визначили додатковий перелік потенційних лікарень для лікування пацієнтів із Covid-19. Поки що їх розглядають у перспективі й готуватимуть до перепрофілізації, якщо кількість пацієнтів буде продовжувати зростати. Відтак йдеться про 13 медзакладів. Вони зможуть забезпечити лікування ще 1,5 тис. пацієнтів.

    Як повідомлялося, наразі в Київській області в госпітальних базах лікується 1175 людей. Інфекційні ліжка в медзакладах завантажені на 60%

    Київщина лікарня хвороби епідемія коронавірус
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