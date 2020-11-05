Черговий коронавірусний рекорд у Києві: майже тисяча хворих за добу

Минулої доби у Києві від коронавірусу померли 11 людей

За минулу добу, 4 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 983 людей. Це на 127 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 3 листопада було 856 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 41373 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Попередній найвищий добовий приріст хворих на коронавірус в Києві був зафіксований за 3 листопада – 856 випадків.

Крім того, у Києві найбільша добова кількість нових хворих на коронавірус серед усіх регіонів України.

Від початку епідемії у Києві від коронавірусу одужали 13769 осіб (за добу 348), померли 827 осіб (за добу 11).

У Київській області зафіксовано 18329 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 411 осіб. За попередню добу збільшення складало 383 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 8608 осіб (за добу 226), померли 444 людини (за добу 19).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 430467 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 4 листопада зафіксовано ще 9850 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 4 листопада у Києві було підтверджено 40390 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 856 осіб.

У Київській області було зафіксовано 17918 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 383 особи.