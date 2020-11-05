На Київщині коронавірусні лікарні завантажені на 60%

До перепрофілізації готуються шість лікарень в області

У Київській області в госпітальних базах лікується 1175 людей. Інфекційні ліжка в медзакладах завантажені на 60%. Про це повідомив голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін.

Більша частина пацієнтів уже має підтверджений діагноз Covid-19. Таких 868 хворих. Решта - ще очікує результатів ПЛР-тестування.

«Крайні тижні простежується тенденція госпіталізації від 60 до 70 людей за одну добу. Із хворими працюють 67 медичних команд у 20 лікарнях. Мережу закладів охорони здоров’я будемо розширювати. Маємо чіткий план. Зокрема, зараз до перепрофілізації готуємо шість лікарень в області. За потреби перепрофілюємо ще 13», – зазначив очільник Володін.

Нагадаємо, від початку епідемії станом на ранок 4 листопада у Київській області було зафіксовано 17918 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 383 особи.

Як повідомлялося, у Київській області школи, які знаходяться у «червоній» зоні, після канікул навчаються дистанційно. Йдеться про 61 учбовий заклад.

Наразі від коронавірусної інфекції лікуються 171 школяр і 371 вчитель із Київської області. Лише впродовж кількох минулих днів хворобу підтвердили в 19 учнів і 33 педагогів.

На Київщині на карантині зараз знаходяться 11 дитсадків. Вони розташовуються у Миронівській, Бучанській, Фурсівській, Узинській, Ржищівській ОТГ, Таращанському, Обухівському та Яготинському районах, а також у Борисполі