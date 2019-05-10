На Київщині касир отримала три роки тюрми за привласнення грошей «Укрпошти»



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Касир заволоділа коштами дирекції філії Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта» на суму 22 тис. грн

На Київщині особу за вчинення корупційного кримінального правопорушення засуджено до 3 років реального позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Переяслав-Хмельницьким відділом Бориспільської місцевої прокуратури Київської області в суді підтримано обвинувачення відносно касира почтового відділення с. Єрківці, Переяслав-Хмельницького району за скоєння корупційних кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України.(Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно)», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що з грудня 2016 року по липень 2017 року касир, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем заволоділа коштами дирекції філії Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта» на суму 22 тис. грн.

За результатами підтримання обвинувачення судом службову особу визнано винною та призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.

Окрім цього, прокурором заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків, який судом задоволено у повному обсязі.

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