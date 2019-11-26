На Київщині молодик забив до смерті чоловіка через ревнощі до жінки
Поліцейські за «гарячим слідом» затримали нападника
Оперативники Білої Церкви затримали молодика, який днями позбавив життя незнайомця через ревнощі до дружини.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Інцидент стався на одній з вулиць міста. Чоловік побачив біля своєї жінки, коли та вийшла з розважального закладу, невідомого. Він ударами повалив незнайомця на землю та продовжив бити ногами по голові. Від отриманих травм потерпілий, 47-річний місцевий житель, помер на місці до приїзду медиків. Після скоєного нападник втік.
Правоохоронці розшукали та затримали 30-річного зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.