На Київщині молодик забив до смерті чоловіка через ревнощі до жінки



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Вбивство сталося посеред вулиці Фото: Нацполіція

Поліцейські за «гарячим слідом» затримали нападника

Оперативники Білої Церкви затримали молодика, який днями позбавив життя незнайомця через ревнощі до дружини.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Інцидент стався на одній з вулиць міста. Чоловік побачив біля своєї жінки, коли та вийшла з розважального закладу, невідомого. Він ударами повалив незнайомця на землю та продовжив бити ногами по голові. Від отриманих травм потерпілий, 47-річний місцевий житель, помер на місці до приїзду медиків. Після скоєного нападник втік.

Правоохоронці розшукали та затримали 30-річного зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.