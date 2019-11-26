  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині молодик забив до смерті чоловіка через ревнощі до жінки

    • Розсилка
    Вбивство сталося посеред вулиці - На Київщині молодик забив до смерті чоловіка через ревнощі до жінки
    Вбивство сталося посеред вулиці
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські за «гарячим слідом» затримали нападника

    Оперативники Білої Церкви затримали молодика, який днями позбавив життя незнайомця через ревнощі до дружини.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Інцидент стався на одній з вулиць міста. Чоловік побачив біля своєї жінки, коли та вийшла з розважального закладу, невідомого. Він ударами повалив незнайомця на землю та продовжив бити ногами по голові. Від отриманих травм потерпілий, 47-річний місцевий житель, помер на місці до приїзду медиків. Після скоєного нападник втік.

    Правоохоронці розшукали та затримали 30-річного зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині молодик забив до смерті чоловіка через ревнощі до жінки
    На Київщині молодик забив до смерті чоловіка через ревнощі до жінки

    Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування триває.

    Національна поліція України кримінал вбивство арешт Київщина напад розслідування чоловік злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ