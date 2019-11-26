У Києві дівчина обпоювала іноземців снодійним та обкрадала їх



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Зловмисниця підсипала своїм жертвам в алкогольні напої снодійне

Суд призначив дівчині покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік

У лютому 2019 року правоохоронці Шевченківського управління поліції затримали дівчину за підозрою у скоєнні кількох крадіжок. При цьому зловмисниця діяла за схемою: через інтернет знайомилась із іноземцями та домовлялась із ними про зустріч. Побачення з чоловіками відбувались у квартирах, де вони мешкали. У якийсь момент вона підливала їм у алкогольні напої снодійне, а коли вони засинали, обкрадала їх. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, за місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели обшук, у ході якого виявили пігулки та лікарський засіб снодійної дії.

Під час засідання суду обвинувачена свою провину визнала.

Враховуючи зібрані слідчими докази у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, Шевченківський районний суд столиці призначив правопорушниці покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік. Крім того, під час випробувального періоду фігурантка зобов’язана з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

Як повідомлялося, у під’їзді будинку на вулиці Гарматній у Солом’янському районі Києва молодик бризнув з газового балончика в обличчя хлопцю, жорстоко побив і відібрав у нього гроші.