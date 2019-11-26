Молодик жорстоко побив і пограбував киянина, коли той обміняв валюту



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Напад стався у під'їзді будинку Фото: Нацполіція

Зловмисник простежив за потерпілим від пункту обміну валют

У під’їзді будинку на вулиці Гарматній у Солом’янському районі Києва невідомий бризнув з газового балончика в обличчя хлопцю, жорстоко побив і відібрав у нього гроші. Постраждалий повідомив про напад у поліцію.

На місце події виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група територіального управління поліції та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські виявили потерпілого із численними травмами. 22-річного киянина негайно госпіталізували для надання необхідної допомоги. За довідкою лікарів, у хлопця струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, численні забійні рани.

Потерпілий розповів, що повертався додому, коли на нього напав невідомий чоловік. Незнайомець бризнув йому в обличчя з газового балончика та почав бити руками і ногами. Після цього правопорушник відібрав у нього 15 тисяч гривень та втік.

Зловмисник простежив за потерпілим від пункту обміну валют.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків заступника начальника відділу Солом’янського управління поліції Володимир Борматов, правоохоронці переглянули відео з камер спостереження, які були розташовані безпосередньо у місці скоєння злочину, та встановили прикмети нападника.

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу та місцезнаходження підозрюваного. Протягом тижня він переховувався у Дніпропетровській області, де його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомив правоохоронець.

Слідчі з’ясували, що зловмисник – 23-річний уродженець Херсонської області, який на кілька днів приїхав у столицю. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та грабежів. У скоєному правопорушник зізнався.

«Фігуранту оголошено про підозру у кримінальному правопорушенні за частиною першою статті 187 Кримінального кодексу України, це – розбій. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі», - додав правоохоронець.