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    Молодик жорстоко побив і пограбував киянина, коли той обміняв валюту

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    Напад стався у під'їзді будинку - Молодик жорстоко побив і пограбував киянина, коли той обміняв валюту
    Напад стався у під'їзді будинку
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник простежив за потерпілим від пункту обміну валют

    У під’їзді будинку на вулиці Гарматній у Солом’янському районі Києва невідомий бризнув з газового балончика в обличчя хлопцю, жорстоко побив і відібрав у нього гроші. Постраждалий повідомив про напад у поліцію.

    На місце події виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група територіального управління поліції та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейські виявили потерпілого із численними травмами. 22-річного киянина негайно госпіталізували для надання необхідної допомоги. За довідкою лікарів, у хлопця струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, численні забійні рани.

    Потерпілий розповів, що повертався додому, коли на нього напав невідомий чоловік. Незнайомець бризнув йому в обличчя з газового балончика та почав бити руками і ногами. Після цього правопорушник відібрав у нього 15 тисяч гривень та втік.

    Зловмисник простежив за потерпілим від пункту обміну валют.

    Як розповів тимчасово виконувач обов’язків заступника начальника відділу Солом’янського управління поліції Володимир Борматов, правоохоронці переглянули відео з камер спостереження, які були розташовані безпосередньо у місці скоєння злочину, та встановили прикмети нападника.

    «У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу та місцезнаходження підозрюваного. Протягом тижня він переховувався у Дніпропетровській області, де його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомив правоохоронець.

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    Молодик жорстоко побив і пограбував киянина, коли той обміняв валюту
    Молодик жорстоко побив і пограбував киянина, коли той обміняв валюту

    Слідчі з’ясували, що зловмисник – 23-річний уродженець Херсонської області, який на кілька днів приїхав у столицю. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та грабежів. У скоєному правопорушник зізнався.

    «Фігуранту оголошено про підозру у кримінальному правопорушенні за частиною першою статті 187  Кримінального кодексу України,  це – розбій. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі», - додав правоохоронець.

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