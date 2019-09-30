На Київщині оголошено місячник із добровільної здачі зброї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У поліції закликають громадян здати зброю, яку вони незаконно зберігають

Громадяни можуть зареєструвати зброю в особисту власність і використовувати на законних підставах

Упродовж наступного місяця (з 1-го по 31 жовтня 2019 р.) на території усієї Київської області громадяни можуть добровільно здати до поліції вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини та спеціальні засоби. Такі особи звільняться від кримінальної та адміністративної відповідальності. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція нагадує, що за ст.263 Кримінального кодексу України, особи, які незаконно носять, зберігають, купують, передають чи збувають вогнепальну зброю (крім гладкоствольної мисливської - без передбаченого законом дозволу), боєприпаси, вибухівку, караються позбавленням волі строком від 3 до 7 років.

У разі ж, якщо громадянин у вказаний термін здав зброю (вогнепальну, холодну, мисливську, газову) без відповідних дозвільних документів, то йому надають можливість її оформити, тобто зареєструвати в особисту власність і використовувати на законних підставах.

З питань добровільної здачі зброї кожен може звернутися до поліції, зокрема, до дільничного за місцем проживання або ж реєстрації.

Усю детальну інформацію можна отримати за телефоном «102».

До слова, 19 вересня у Києві помітили чоловіка, який ішов по вулиці, тримаючи в руках букет квітів і помпову рушницю.