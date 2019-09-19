У Києві помітили чоловіка з рушницею і букетом квітів



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Ким є чоловік, який бадьоро переходить вулицю з квітами і рушницею в руках, невідомо - ЗМІ

У Києві вранці у четвер, 19 вересня, помітили чоловіка, який ішов по вулиці, тримаючи в руках букет квітів і помпову рушницю.

Відповідне відео опублікував в Instagram ресурс dtp.kiev.ua.

«Київ, ранок на Лісовому масиві», - йдеться в підписі до ролика.

Ким є чоловік, який бадьоро переходить вулицю з квітами і рушницею в руках, невідомо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Киев, утро на Ласном массиве Видео: @krtv88 Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 19 Сен 2019 в 5:18 PDT

Нагадаємо, що сьогодні в Києві спостерігається весільний бум. Дзеркальна дата багатьом киянам здалася особливо вдалою для вступу в шлюб.

А напередодні в Києві колишній військовий захопив міст і погрожував його підірвати. Він також обстріляв поліцейських і збив їхній дрон. Під час спецоперації чоловік здався і був затриманий.