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    У Києві помітили чоловіка з рушницею і букетом квітів

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    У Києві помітили чоловіка з рушницею і букетом квітів

    Ким є чоловік, який бадьоро переходить вулицю з квітами і рушницею в руках, невідомо - ЗМІ

    У Києві вранці у четвер, 19 вересня, помітили чоловіка, який ішов по вулиці, тримаючи в руках букет квітів і помпову рушницю.

    Відповідне відео опублікував в Instagram ресурс dtp.kiev.ua.

    «Київ, ранок на Лісовому масиві», - йдеться в підписі до ролика.

    Ким є чоловік, який бадьоро переходить вулицю з квітами і рушницею в руках, невідомо.

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    Киев, утро на Ласном массиве Видео: @krtv88

    Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

    Нагадаємо, що сьогодні в Києві спостерігається весільний бум. Дзеркальна дата багатьом киянам здалася особливо вдалою для вступу в шлюб.

    А напередодні в Києві колишній військовий захопив міст і погрожував його підірвати. Він також обстріляв поліцейських і збив їхній дрон. Під час спецоперації чоловік здався і був затриманий.

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