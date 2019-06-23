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    Новини

    На Київщині оголосили штормове попередження

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    На Київщині оголосили штормове попередження

    Синоптики попередили про грози і шквали у найближчі години

    Погода в Україні залишається сухою та спекотною, втім у Київській області у найближчу годину очікуться гроза. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомляється, гроза та пориви вітру до 20 м/с очікуються на території Київської області у найближчу годину і утримаються до кінця дня.

    «У найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 червня грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, у ДСНС повідомили, що сьогодні, 23 червня, по Києву та Київській області утримається найвищий рівень пожежної небезпеки (5 класу).

    Також синоптики попередили про грози та спеку: 

    Нагадаємо, у неділю на річках басейнів Прута та Сірету очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. 

    Раніше повідомлялося, що спека у Києві почне спадати з 26 червня.

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