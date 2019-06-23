На Київщині оголосили штормове попередження



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Синоптики попередили про грози і шквали у найближчі години

Погода в Україні залишається сухою та спекотною, втім у Київській області у найближчу годину очікуться гроза. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, гроза та пориви вітру до 20 м/с очікуються на території Київської області у найближчу годину і утримаються до кінця дня.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 червня грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ДСНС повідомили, що сьогодні, 23 червня, по Києву та Київській області утримається найвищий рівень пожежної небезпеки (5 класу).

Також синоптики попередили про грози та спеку:

Нагадаємо, у неділю на річках басейнів Прута та Сірету очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

Раніше повідомлялося, що спека у Києві почне спадати з 26 червня.