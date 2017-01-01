У Кенії зіткнулись автобус та вантажівка: загинуло 30 людей

Серед померлих — обидва водії

У центральній частині Кенії внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки загинуло 30 людей та ще 16 дістали травм. Про це повідомляє Times of India. Аварія сталася о 3 годині ночі за місцевим часом (2 ночі за Києвом). «Усі тіла витягли з-під уламків, в поранених доставили до лікарні», — повідомив начальник місцевої дорожньої



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Серед померлих — обидва водії

У центральній частині Кенії внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки загинуло 30 людей та ще 16 дістали травм. Про це повідомляє Times of India.

Аварія сталася о 3 годині ночі за місцевим часом (2 ночі за Києвом).

«Усі тіла витягли з-під уламків, в поранених доставили до лікарні», — повідомив начальник місцевої дорожньої поліції.

Серед померлих — обидва водії, а також трирічна дитина.

Зазначається, що ДТП сталася саме поблизу міста Накуру на небезпечній ділянці, де часто трапляються аварії. Згідно з офіційною статистикою, щороку в Кенії в аваріях гине близько 3 тисяч людей.

Нагадаємо, з України планують запустити авіарейси до Катару та Кенії.

Джерело: Громадське