У Кенії зіткнулись автобус та вантажівка: загинуло 30 людей
- Сьогодні, 13:17
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Серед померлих — обидва водії
У центральній частині Кенії внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки загинуло 30 людей та ще 16 дістали травм. Про це повідомляє Times of India.
Аварія сталася о 3 годині ночі за місцевим часом (2 ночі за Києвом).
«Усі тіла витягли з-під уламків, в поранених доставили до лікарні», — повідомив начальник місцевої дорожньої поліції.
Серед померлих — обидва водії, а також трирічна дитина.
Зазначається, що ДТП сталася саме поблизу міста Накуру на небезпечній ділянці, де часто трапляються аварії. Згідно з офіційною статистикою, щороку в Кенії в аваріях гине близько 3 тисяч людей.
Нагадаємо, з України планують запустити авіарейси до Катару та Кенії.
Джерело: Громадське