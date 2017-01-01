  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Кенії зіткнулись автобус та вантажівка: загинуло 30 людей

    Серед померлих — обидва водії
    У центральній частині Кенії внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки загинуло 30 людей та ще 16 дістали травм. Про це повідомляє Times of India. Аварія сталася о 3 годині ночі за місцевим часом (2 ночі за Києвом). «Усі тіла витягли з-під уламків, в поранених доставили до лікарні», — повідомив начальник місцевої дорожньої
    • Сьогодні, 13:17
    • Розсилка

    Серед померлих — обидва водії

    У центральній частині Кенії внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки загинуло 30 людей та ще 16 дістали травм. Про це повідомляє Times of India.

    Аварія сталася о 3 годині ночі за місцевим часом (2 ночі за Києвом).

    «Усі тіла витягли з-під уламків, в поранених доставили до лікарні», — повідомив начальник місцевої дорожньої поліції.

    Серед померлих — обидва водії, а також трирічна дитина.

    Зазначається, що ДТП сталася саме поблизу міста Накуру на небезпечній ділянці, де часто трапляються аварії. Згідно з офіційною статистикою, щороку в Кенії в аваріях гине близько 3 тисяч людей.

    Нагадаємо, з України планують запустити авіарейси до Катару та Кенії

    Джерело: Громадське

    Читайте також
    ДТП вантажівки аварія Африка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ