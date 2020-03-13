На Київщині підприємець не сплатив майже 18 млн грн податків



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Підприємець не відображав реальний обсяг продажу та вартість ювелірних виробів

Прокуратура Київської області викрила підприємця, який ухилився від сплати майже 18 млн грн податків.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області слідчими управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

«Під час досудового розслідування встановлено, що підприємець за рахунок не відображення в бухгалтерській та податковій звітності підприємства реального обсягу продажу та вартості ювелірних виробів організував злочинну схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що полягає у використанні реквізитів 56-ти зареєстрованих фізичних осіб-підприємців для реалізації ювелірних виробів під відомим в Україні брендом, кошти від продажу яких в подальшому перераховувались на розрахункові рахунки підконтрольних чоловіку підприємств», - розповіли в прокуратурі.

Так, співробітниками правоохоронних органів на території Києва та Київської області проведено майже 10 санкціонованих судом обшуків. Було виявлено та вилучено ювелірних виробів зі срібла на загальну суму майже 7 млн грн та заготовок золотих ювелірних виробів, золото у зливках та іншому вигляді загальною вагою 33,5 кг, орієнтовною вартістю понад 10,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає покарання у виді штрафу від 15 000 до 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.