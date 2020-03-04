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    Економіка та фінанси

    Українцям загрожують штрафи за неподану декларацію

    • Розсилка
    Українцям загрожують штрафи за неподану декларацію

    Багатьом категоріям українців доведеться самостійно подавати декларації про доходи

    В Україні декларації про доходи доведеться подавати всім громадянам, які мають додатковий дохід. Їм потрібно буде самостійно звернутися до податкової служби за місцем реєстрації, задекларувати свій додатковий дохід та сплатити з нього податок у розмірі 18%.

    Що саме входить в додаткові доходи:

    • Дохід від підприємницької та професійної діяльності
    • Доходу з іноземних джерел
    • Дохід від операції з активами
    • Дохід від оренди
    • Дохід у вигляді спадщини
    • Дохід від продажу майна
    • Дохід від продажу власної продукції

    Всі ці види доходу потрібно вказати самостійно і звернутися в податкову службу без нагадування Для тих, хто вчасно не заплатить податок з додаткового доходу чи вирішить не сплачувати податок, існує система штрафів.

    Штрафи за неподану декларацію:

    • За прострочення або відмову подати декларацію – 170 гривень
    • Повторне порушення – 1020 гривень
    • За несплату податків – 20% від суми
    • Якщо виявить порушення працівник податкової – 25% від суми
    • За значне ухилення (сума від 881 тисячі гривень) – кримінальне покарання, заборона на певні роботи та посади

    Крім того, у податковому кодексі України є норма, при якій в окремих випадках можна повернути частину сплаченого ПДФО.

    В яких випадках українці можуть отримати повернення ПДФО:

    • Громадянин України оплатив власну освіту або освіту дитині
    • Громадянин України виплачував відсотки по іпотеці
    • Витратив гроші на лікування
    • Сплатив за страховку (в тому числі й пенсійну)

    У таких випадках громадяни України мають право написати заяву в Державну фіскальну службу і протягом двох місяців від подання документів отримати повернення виплачених податків.

    Напередодні повідомлялося, що НАЗК спростило вимоги до заповнення декларацій.

    Раніше у НАЗК пояснили, які доходи не потрібно вказувати у декларації.

     

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