Українцям загрожують штрафи за неподану декларацію



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Багатьом категоріям українців доведеться самостійно подавати декларації про доходи

В Україні декларації про доходи доведеться подавати всім громадянам, які мають додатковий дохід. Їм потрібно буде самостійно звернутися до податкової служби за місцем реєстрації, задекларувати свій додатковий дохід та сплатити з нього податок у розмірі 18%.

Що саме входить в додаткові доходи:

Дохід від підприємницької та професійної діяльності

Доходу з іноземних джерел

Дохід від операції з активами

Дохід від оренди

Дохід у вигляді спадщини

Дохід від продажу майна

Дохід від продажу власної продукції

Всі ці види доходу потрібно вказати самостійно і звернутися в податкову службу без нагадування Для тих, хто вчасно не заплатить податок з додаткового доходу чи вирішить не сплачувати податок, існує система штрафів.

Штрафи за неподану декларацію:

За прострочення або відмову подати декларацію – 170 гривень

Повторне порушення – 1020 гривень

За несплату податків – 20% від суми

Якщо виявить порушення працівник податкової – 25% від суми

За значне ухилення (сума від 881 тисячі гривень) – кримінальне покарання, заборона на певні роботи та посади

Крім того, у податковому кодексі України є норма, при якій в окремих випадках можна повернути частину сплаченого ПДФО.

В яких випадках українці можуть отримати повернення ПДФО:

Громадянин України оплатив власну освіту або освіту дитині

Громадянин України виплачував відсотки по іпотеці

Витратив гроші на лікування

Сплатив за страховку (в тому числі й пенсійну)

У таких випадках громадяни України мають право написати заяву в Державну фіскальну службу і протягом двох місяців від подання документів отримати повернення виплачених податків.

Напередодні повідомлялося, що НАЗК спростило вимоги до заповнення декларацій.

Раніше у НАЗК пояснили, які доходи не потрібно вказувати у декларації.