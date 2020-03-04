Українцям загрожують штрафи за неподану декларацію
Багатьом категоріям українців доведеться самостійно подавати декларації про доходи
В Україні декларації про доходи доведеться подавати всім громадянам, які мають додатковий дохід. Їм потрібно буде самостійно звернутися до податкової служби за місцем реєстрації, задекларувати свій додатковий дохід та сплатити з нього податок у розмірі 18%.
Що саме входить в додаткові доходи:
- Дохід від підприємницької та професійної діяльності
- Доходу з іноземних джерел
- Дохід від операції з активами
- Дохід від оренди
- Дохід у вигляді спадщини
- Дохід від продажу майна
- Дохід від продажу власної продукції
Всі ці види доходу потрібно вказати самостійно і звернутися в податкову службу без нагадування Для тих, хто вчасно не заплатить податок з додаткового доходу чи вирішить не сплачувати податок, існує система штрафів.
Штрафи за неподану декларацію:
- За прострочення або відмову подати декларацію – 170 гривень
- Повторне порушення – 1020 гривень
- За несплату податків – 20% від суми
- Якщо виявить порушення працівник податкової – 25% від суми
- За значне ухилення (сума від 881 тисячі гривень) – кримінальне покарання, заборона на певні роботи та посади
Крім того, у податковому кодексі України є норма, при якій в окремих випадках можна повернути частину сплаченого ПДФО.
В яких випадках українці можуть отримати повернення ПДФО:
- Громадянин України оплатив власну освіту або освіту дитині
- Громадянин України виплачував відсотки по іпотеці
- Витратив гроші на лікування
- Сплатив за страховку (в тому числі й пенсійну)
У таких випадках громадяни України мають право написати заяву в Державну фіскальну службу і протягом двох місяців від подання документів отримати повернення виплачених податків.
Напередодні повідомлялося, що НАЗК спростило вимоги до заповнення декларацій.
Раніше у НАЗК пояснили, які доходи не потрібно вказувати у декларації.