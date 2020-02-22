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    Економіка та фінанси

    Українці задекларували ₴3,9 мільярда доходів

    • Розсилка
    З 1 січня стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2019 році. Вона триватиме до 1 травня - Українці задекларували ₴3,9 мільярда доходів
    З 1 січня стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2019 році. Вона триватиме до 1 травня

    Найбільшу суму отриманого доходу задекларовано киянином – майже ₴500 млн

    У січні цього року громадяни задекларували ₴3,9 млрд доходів, отриманих у 2019 році. Це на ₴0,3 млрд, або на 9% більше, ніж станом на січень минулого року.

    Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

    «З 1 січня стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2019 році. Вона триватиме до 1 травня», – йдеться в повідомленні.

    Декларації вже подали 20 000 громадян.

    Найбільшу суму отриманого доходу задекларовано киянином – майже ₴500 млн, з яких ₴200 млн отримані від успадкування майна та ₴259,1 млн – інші оподатковувані доходи.

    Обов’язок подавати декларації виникає при отриманні:

    • доходів від інших фізосіб, які не зареєстровані як самозайняті особи (податкових агентів);
    • доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;
    • іноземного доходу;
    • в інших передбачених Кодексом випадках.
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    Нагадаємо:

    • Громадяни, які у 2019 році отримували іноземні доходи, зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.
    • За неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін у податкову звітність Податковим кодексом України передбачені штрафні санкції.

    Як повідомлялося, міністр, яка скаржилася на низьку зарплату, потрапила в гучний скандал через купівлю квартири.

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