Українці задекларували ₴3,9 мільярда доходів
Найбільшу суму отриманого доходу задекларовано киянином – майже ₴500 млн
У січні цього року громадяни задекларували ₴3,9 млрд доходів, отриманих у 2019 році. Це на ₴0,3 млрд, або на 9% більше, ніж станом на січень минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
«З 1 січня стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2019 році. Вона триватиме до 1 травня», – йдеться в повідомленні.
Декларації вже подали 20 000 громадян.
Найбільшу суму отриманого доходу задекларовано киянином – майже ₴500 млн, з яких ₴200 млн отримані від успадкування майна та ₴259,1 млн – інші оподатковувані доходи.
Обов’язок подавати декларації виникає при отриманні:
- доходів від інших фізосіб, які не зареєстровані як самозайняті особи (податкових агентів);
- доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;
- іноземного доходу;
- в інших передбачених Кодексом випадках.
Нагадаємо:
- Громадяни, які у 2019 році отримували іноземні доходи, зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.
- За неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін у податкову звітність Податковим кодексом України передбачені штрафні санкції.
Як повідомлялося, міністр, яка скаржилася на низьку зарплату, потрапила в гучний скандал через купівлю квартири.