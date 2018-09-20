На Київщині повісилася матір 10 дітей



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Скріншот з відео 37-річна Любов Нижник повісилася в сараї

Жінку знайшли діти, які грали у дворі

У селі Бобрик у Київській області наклала на себе руки багатодітна мати. 37-річна Любов Нижник, мати шести дочок і чотирьох синів, повісилася в сараї.

Про це повідомляє ТСН.

Жінку знайшли діти, які грали у дворі. У селі розповідають, що Любов Нижник нібито була вагітна одинадцятою дитиною. Її родичі не хочуть спілкуватися зі ЗМІ.

За годину до смерті жінки, зі слів сусідів, вони чули, як вона сварилася зі своїм співмешканцем.

Наразі обставини трагедії з'ясовуються.

Нагадаємо, декілька днів тому у Києві неповнолітня дівчина вистрибнула з вікна 11-го поверху житлового будинку на Борщагівці.